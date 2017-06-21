Kars, Ardahan ve Iğdır’ın kapsamlı ilk türkü ve kültür sitesi kuruldu

Kısa adı KOTODER olan Kars Oyunları Türküleri ve Ozanları Derneği Başkanı ve müzik aletleri imalatçısı olan Salih Şahin, günden güne kaybolan Kars ve çevresine ait kültür değerlerinin korunması için bir internet sitesi oluşturdu.

Şahin Kars türkülerinin başka yörelere taşınması ve yozlaşmaması için uzun süredir çalışma ve mücadele içinde olduklarını belirtti.

Şahin, “Bir zamanlar kültürel değerleri müziği ve sanatsal faaliyetleri ile dikkat çeken Kars’ta bu alanda bir çöküntü yaşanmaktadır. Ardahan, Iğdır yöresini de ben bu alanda değerlendiriyorum. Türkülerimizi tahrip edilmiş şekilde dinlemek bizleri kültürümüz adına üzüyor. Bu bakımdan kurduğum siteye yöremizin türkülerini, ozanlarını, oyun havalarını, kültürel etkinliklerini ve kaynak yayınlarını isteyen girip görebilecektir. Türkülerimizin doğru halleri, notalı, video ve yorumlarıyla, belgeseliyle yer alacaktır. Bu site çok yönlü bir kültür sitesi olup yurdumuzda ilk kapsamlı internet sitesi olmaktadır” dedi.