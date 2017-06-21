Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 15:13

Kars, Ardahan ve Iğdır’ın kapsamlı ilk türkü ve kültür sitesi kuruldu

Karslı müzisyen bir ailenin içinde yetişen araştırmacı yazar ve müzisyen Salih Şahin tarafından türkü ve kültür sitesi kuruldu.

Kars, Ardahan ve Iğdır’ın kapsamlı ilk türkü ve kültür sitesi kuruldu

21 Haziran 2017 15:13


Kısa adı KOTODER olan Kars Oyunları Türküleri ve Ozanları Derneği Başkanı ve müzik aletleri imalatçısı olan Salih Şahin, günden güne kaybolan Kars ve çevresine ait kültür değerlerinin korunması için bir internet sitesi oluşturdu.


Şahin Kars türkülerinin başka yörelere taşınması ve yozlaşmaması için uzun süredir çalışma ve mücadele içinde olduklarını belirtti.


Şahin, “Bir zamanlar kültürel değerleri müziği ve sanatsal faaliyetleri ile dikkat çeken Kars’ta bu alanda bir çöküntü yaşanmaktadır. Ardahan, Iğdır yöresini de ben bu alanda değerlendiriyorum. Türkülerimizi tahrip edilmiş şekilde dinlemek bizleri kültürümüz adına üzüyor. Bu bakımdan kurduğum siteye yöremizin türkülerini, ozanlarını, oyun havalarını, kültürel etkinliklerini ve kaynak yayınlarını isteyen girip görebilecektir. Türkülerimizin doğru halleri, notalı, video ve yorumlarıyla, belgeseliyle yer alacaktır. Bu site çok yönlü bir kültür sitesi olup yurdumuzda ilk kapsamlı internet sitesi olmaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
KARS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:10
  • Güneş :04:30
  • Öğle :12:21
  • İkindi :16:21
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!