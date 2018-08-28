Kars Baraj Gölü yaban hayatına ev sahipliği yapıyor

Kars Barajı’nın su tutmasıyla birlikte boşaltılan ev ve değirmenler sular altında kalırken, baraj gölü başta yaban ördekleri olmak üzere çeşitli su kuşlarının mekanı oldu.

Kuyucuk, Çıldır ve Aygır Gölü’nden sonra Kars Baraj Gölü’ne de yaban hayvanları gelmeye başladı. İnsanların rahatsız etmeyeceği yerlere gelen su kuşları vatandaşların da ilgisini çekti.

Kuyucuk Kuş Gölü’nden sonra Kars Barajı’nın da kuş gölü olacağını ifade eden vatandaş, “Kars Baraj Gölü’nün su tutmasıyla beraber burada bulunan evlerde sular altında kaldı. Fakat son derece değişik bir ortamla karşılaştım. Burada bulunan evler değirmenler sular altında kalmış. Çeşitli yaban hayatına da ev sahipliği yapmaya başlamış. Değişik kuş çeşitlerini gördüm burada, martı, karabatak, yaban ördekleri burada barınmaya başlamış. Güzel bir görsel şölen sunuyor” dedi.

Öte yandan, Kars Barajı’nın su tutmasıyla beraber Boğazköy-Çamçavuş Köyü yolu da tamamen sular altında kaldı. Boşaltılan Boğaz köyünde göl kıyısında bulunan değirmen ve evlerde sular altında kaldı. Kars Barajı’nın su tutması ise en çok su kuşlarına yaradı.