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19 Haziran 2017 12:44

Kars Belediye başkan yardımcıları değişti

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, başkan yardımcılarında değişiklik yaptı.

Kars Belediye başkan yardımcıları değişti

19 Haziran 2017 12:44


Kars’ta yaklaşık 1 yıldır Belediye Başkan yardımcılıklarını yürüten, Hülya Çağraşan ve Tahsin Güngören, 1 yıllık görev sürelerinin dolması nedeniyle yerlerine Hüseyin Bedel ile Ali Demiral başkan yardımcılığı görevine getirildi.


Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’nın başkan yardımcısı olarak atadığı Hüseyin Bedel ile Ali Demiral, yeni görevlerini layıkıyla yerlerine getireceklerini belirttiler.


Amaçlarının Karslılara hizmet olduğunu ifade eden yeni başkan yardımcıları, Kars’ın sorunlarına vakıf olduklarını ve bu sorunların çözümü için Başkan Murtaza Karaçanta ile birlikte çalışacaklarını kaydettiler.




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