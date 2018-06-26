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26 Haziran 2018 11:23

Kars Çayı taştı, mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars Çayı taştı, mahsur kalan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti

26 Haziran 2018 11:23

Aşırı yağmurlardan Kars Çayı taşarken Selim ilçesinde selden mahsur kalan hastalara sağlık ekipleri yardımcı oldu.


Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışlı hava, Kars’ta hayatı durma noktasına getirdi. Hemen her gün etkili olan sağanak yağmur ve fırtınadan çok sayıda evin çatısı uçarken, işyerlerinin bodrumlarına su doldu. Aşırı yağmur nedeniyle debisi yükselen Kars Çayı taştı. Genelde mavi olarak akan çay yağmurlardan dolayı çamur akmaya başladı.



Evlerinde mahsur kalan vatandaşların imdadına sağlık ekipleri yetişti


Kars’ta etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde sele sebep oldu. Dağdan gelen sel suları Selim ilçesine bağlı Gürbüzler köyü girişini kapatınca köyde bulunan ve kronik rahatsızlığı olan 6 yaşlı hastanın imdadına AFAD, UMKE, 112 ekipleri ve jandarma yetişti. Fırtına ve sağanak yağmurdan dolayı karanlığa gömülen köyde evlerinde mahsur kalan hastalar AFAD ve UMKE ekiplerince ambulanslara taşındı. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan hastalar daha sonra Selim Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan Gürbüzler köyünün sel ile birlikte gelen toprak ve taşlarla kapanan yolları ise İl Özel İdaresine ait iş makineleriyle temizlendi. Kars’ta yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.




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