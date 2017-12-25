Kars Çayı’nın buzları çözüldü, vatandaşlar balık tuttu

Kars Çayı’nın buzlarının erimesi en çok balık tutkunlarını sevindirdi.

Kars’ta son günlerin en sıcak kışı yaşanıyor. Zemheri soğuklarının en etkili olduğu dönemde Kars Çayı’nın buzlarının erimesiyle Dikme köyüne gelen vatandaşlar burada balık tuttu, kış ayında baharın tadını çıkardı.

Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan vatandaşlar, tamamen buzla kaplı olan Kars Çayı’nın buzunun iki günde eridiği belirttiler.

Küresel ısınmanın Kars’ta da etkilerini gördüklerini ifade eden vatandaşlar, “Evet bugün hava sıcak. Bir bahar havası var. Geldim biraz balık tutmak için rızkımızı aldık, kısmetimizi aldık” dedi.

Buzlarının büyük bölümün çözüldüğü Kars Çayı’nda suya girerek balık tutan vatandaş daha sonra tuttuğu balıklarla bölgeden ayrıldı. Sıcak havanın etkili olduğu Kars’ta dağlardaki karlar da eridi. Buz cadde ve sokakların buzlarının tamamen çözüldüğü kentte sıcak havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.