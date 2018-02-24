Kars Çayı’nın buzları erken çözüldü

8 ayı kış olan ve eksi 25’leri bulan soğuklarda buz tutan Kars Çayı’nın, havanın ısınmasıyla birlikte buzları çözüldü. Havaların soğumasıyla, önceleri kısmen, ilerleyen günlerde tamam donan Kars Çayı’nın Şubat ayında buzlarının çözülmesi dikkat çekti.

Kars’ta geçmişe nazaran farklı bir kış yaşanıyor. Normal şartlarda hava sıcaklığının eksi 20’lerde seyretmesi gereken kentte, bahar havası yaşanması vatandaşları da cadde ve sokaklara çıkardı. Sıcak ve güneşli hava şehir merkezinden geçen Kars Çayı’nın da buzlarını eritti.

Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, kışın soğuklarının yaşanması gereken Şubat ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek eriyerek çözüldü.