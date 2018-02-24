Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 09:08

Kars Çayı’nın buzları erken çözüldü

Kars’ta, sıcak ve güneşli hava, Kars Çayı’nın buzlarının erimesine neden oldu.

Kars Çayı’nın buzları erken çözüldü

24 Şubat 2018 09:08


8 ayı kış olan ve eksi 25’leri bulan soğuklarda buz tutan Kars Çayı’nın, havanın ısınmasıyla birlikte buzları çözüldü. Havaların soğumasıyla, önceleri kısmen, ilerleyen günlerde tamam donan Kars Çayı’nın Şubat ayında buzlarının çözülmesi dikkat çekti.


Kars’ta geçmişe nazaran farklı bir kış yaşanıyor. Normal şartlarda hava sıcaklığının eksi 20’lerde seyretmesi gereken kentte, bahar havası yaşanması vatandaşları da cadde ve sokaklara çıkardı. Sıcak ve güneşli hava şehir merkezinden geçen Kars Çayı’nın da buzlarını eritti.


Her yıl normalde Nisan ve Mayıs aylarında havaların ısınması ve yağmurların yağmasıyla birlikte buzları çözülen Kars Çayı, kışın soğuklarının yaşanması gereken Şubat ayında sıcak ve güneşli havadan etkilenerek eriyerek çözüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç