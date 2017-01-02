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02 Ocak 2017 13:04

Kars eksi 30 ile buz kesti

Kars eksi 30 ile buz kesti

02 Ocak 2017 13:04

Kars’ta Sibirya soğukları ve sis, sabah saatlerinde ağaçlarda kırağı oluştururken, fotoğraf sanatçıları ise anı yakalamak için tarihi mekanlara akın etti.
Kentte son bir haftadır hüküm süren Sibirya soğukları hayatı felç etti. Geceleri eksi 30’u gören Kars’ta, sisin de etkili olmasıyla ağaçlar kırağı tuttu. Sabah saatlerinde soğuk havanın yol açtığı kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Turgay Erdemir, “Hava çok soğuk. Bu şartlar altında yaşamakta zor. Ama insanlarımız sıcakkanlı, bu soğuk havada insanlarımız sıcak olduğu için soğuk işlemiyor bize. Ağaçlar bembeyaz olmuş, kırağı sabah 05.00’de düşüyor. Zehir gibi bir soğuk düşüyor. Her taraf bembeyaz olmuş” dedi.

“Kar şehrimize yakışıyor”
Sabah erken saatlerde fotoğraf makinesiyle sokağa çıkan fotoğraf sanatçısı Özgen Beşli, Kars’a karın yakıştığını söyledi. Beşli, “Bugün fotoğrafçılar için çok güzel bir gün, havanın sisli olması ve geceden kalan sisin ağaçlar üzerinde bıraktığı kırağı, çok güzel bir enstantane bıraktı şehrin üzerine. Kar, Kars’a çok güzel yakışıyor. Bu şehirde kar olmalı. Kar olmadığı zaman şehir güzel olmuyor. Tabi şehrinde tarihte ayrı bir dokusu var. Anadolu’da çok büyük bir önemi var serhat şehrimiz Kars’ın, bu şehirde kar olmalı. Kar şehrimize yakışıyor” diye konuştu.
Öte yandan gece eksi 30’u gören Kars’ta çok sayıda araç soğuktan dondu, evlerde su sayaçları patladı. Kars’ta gece eksi 30’u gören termometreler, sabah saatlerinde ise eksi 21’i gösterdi. Kentte soğuk hava ve sisin önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.



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