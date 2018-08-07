Kars hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği

Bir taraftan Türkiye’nin 80 iline tırlarla Kars’tan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sevk edilirken, diğer taraftan da hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Polis ise vatandaşları sahte para ve dolandırıcılara karşı dağıttıkları el broşürleriyle uyarıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını hayvan pazar’na getiren üreticiler ise geçtiğimiz yıla oranla hayvan satışlarında düşüş yaşandığını söyledi.

"Kurbanlık sorup gidiyorlar"

Kurban Bayramına 2 hafta kala yaşanan yoğunluğun tam anlamıyla alışverişe yansımadığını ifade eden hayvan üreticilerinden Menduh Demir, "Geçen yıla göre fiyatlar ucuz ama bu yıl alım gücü yok. Gelip sorup gidiyorlar. Her yıl tarımın önünde 10 tane, 20 tane tır kamyon görürdük. Bu yıl gidin bakın bir tane var mı? Bu bizim iyi günlerimiz. Gidişat kötüyü gösteriyor. Gittikçe kötü olacak. Geçen yıla göre bu yıl hayvan ucuz olmasına rağmen, gelip kimse hayvan almıyor. Kurbanlık almıyor" dedi.

Hayvan pazarında yoğunluk olduğunu ancak bunun alışverişe yansımadığını belirten üretici Tosun Erkmen, "Bu sene yoğunluk çok, geçen seneye göre bu sene mal fazla satılmıyor. Burada boğanın kilosu 17-18 lira, İstanbul’da 24 lira, ikincisi bizim burada hiç kazancımız yok. Bu yıl ot 70 liraydı, şimdi oldu 85 lira, vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Mal doğru dürüst satılmıyor. Buradan sevk edilen kurbanlıklarda satılmış mı? Satılmamış mı haberimiz yok. Pazarı görüyorsunuz bir tane yabancı var mı?" diye konuştu.

"Polis vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı"

Öte yandan, hayvan pazarına gelen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dağıttıkları el broşürleriyle vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Hayvan pazarındaki yoğunluğu fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen polis, vatandaşlardan şüpheli durumlarda hemen 155’i aramalarını istedi.

Kurban Bayramı öncesinde Kars’ta büyükbaş hayvanlar 7 ile 14 bin lira arasında alıcı bulurken, küçükbaş hayvanlar ise 800 lira ile bin 500 lira arasında satışa sunuluyor.

Öte yandan, Kars’ta her gün Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illere hayvan sevkiyatı yapılıyor.