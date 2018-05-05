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05 Mayıs 2018 17:44

Kars-Iğdır-Ardahan SMMM Bölge Odası’nın açılışını Devlet eski Bakanı Masum Türker yaptı

Kars-Iğdır-Ardahan Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler (SMMM) Bölge Odası’nın açılışı yapıldı.

Kars-Iğdır-Ardahan SMMM Bölge Odası’nın açılışını Devlet eski Bakanı Masum Türker yaptı

05 Mayıs 2018 17:44


Cumhuriyet Caddesi üzerinde yeni binasında hizmet verecek SMMM Bölge Odası’nın açılışını Devlet eski Bakanı ve Demoktarik Sol Parti (DSP) eski Genel Başkanı Masum Türker, Anadolu Odaları Platformu ve Erzurum SMMM Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu ve Kars-Iğdır-Ardahan SMMM Bölge Başkanı Turgut Guzey yaptı.


Devlet eski Bakanı ve Demoktarik Sol Parti (DSP) eski Genel Başkanı Masum Türker, açılışını yaptığı SMMM Kars Bölge Odası eski Başkanı Yüksel Akbaba’ya Kars-Iğdır-Ardahan SMMM Bölge Odası mensupları adına 2004-2016 yılları arasında Oda Başkanı olarak yaptığı hizmetler dolayısıyla özel işlenmiş ibrikten oluşan şükran plaketi verdi.


Masum Türker, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Kars-Iğdır-Ardahan Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Bölge Odası’nda 12 yıl başkanlık yapmış, Yüksek Akbaba’ya oda yönetimi tarafından şükran plaketi verildi. Yüksel Akbaba ile ben daha önce de çalıştım. 2000 yılı öncesi milletvekili olmadan önce kendisi burada yönetimlerde görevliydi. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan Kars-Iğdır-Ardahan SMMM Bölge Odası gezildi. Odadan Kars-Iğdır-Ardahanlılara hizmet verilecek.




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