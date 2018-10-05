Kars Kafkas Üniversitesi'nde 4 yaşındaki Rus çocuğa böbrek taşı ameliyatı

Rusya'dan ameliyat olmak için Kars'a gelen minik Aliyeva, Kars'ta sağlığına kavuşarak ülkesine geri döndü.

Böbrek ve üreter taşları nedeniyle Rusya'da perkutan nefrolitotomi operasyonu yapılan ancak böbreğindeki taşları tam olarak temizlenemeyen 4 yaşındaki Amelya Aliyeva, böbreğindeki taşların temizlenmesi için Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uyguşama ve Araştırma Hastanesi'ni seçti.

Ailesiyle birlikte Kars'ta gelen ve KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Amelya Aliyeva, böbrekte kalan taşlar ve ilk ameliyatından sonra üretere dökülerek ‘taş yolu' ‘stein-strasse' oluşan taşları, Avrupa Üroloji Derneği Taş Hastalıkları Bölümü Başkanı ve Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Sarıca ve ekibi tarafından ameliyat edilerek böbrek ve üreterindeki taşlar üreterorenoskopi ve fleksible üreterenoskopi operasyonları yapılarak tamamen temizlendi.

Rusya'da çalışan bir profesör arkadaşının aracı olmasıyla hastanın Kars'a geldiğini ifade eden Prof. Dr. Kemal Sarıca, “Yakınları aldı buraya getirdiler. Yattı ön hazırlıkları tedavi sonrasında biz mevcut taşlarını temizledik. Gerçekten bu taşların temizlenmesi bu yaş grubundaki olgu için yeni doğan bölümünde olsa bile taşları tedevi edecek her türlü alt yapıya sahibiz. Bu bakımdan geldiler yatırdık. Tedavi ettik. Ve taşlarının tümünü temizleyerek bugün taburcu ettik. Bu yaştaki çocuk için ilk demesek bile, bu yaştaki küçük çocuğu ilk defa ameliyat ediyoruz. Daha büyük yaştaki çocukları, erişkinleri ameliyat ediyoruz. Ama 4 yaşındaki çocuk için ilk diyebilirim. Ama 4 yaşındaki bir çocuğu ilk defa bu yöntemle tedavi ettim” dedi.

Prof. Dr. Sarıca, “Ameliyat 1 saat 15 dakika sürdü. Çünkü mevcut taşları hem büyüktü, hem de sayı olarak çok fazlaydı. Bu hem deneyim gerektiriyor. Deneyimin ötesinde de vurgulanması gereken alet, edevat ve ekipman, bu yaştaki çocuğa uygun ekipman çok önemli, erişkinler için bir problemimiz yok. Bu alt yapımız var. alt yapı olarak bu yaştaki çocuklar için eksiğimizin olmaması bizim için büyük mutluluk, ilk defa böyle bir ameliyat yaptık. İnşallah arkasını getireceğiz” diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuşan Amelya Aliyeva, bugün taburcu edldi. Rusya'dan gelerek Kars'ta sağlığına kavuşan Amelya Aliyeva'nın annesi Laura Aliyeva, babası Ali Aliyeva ise mutlu bir şekilde Rusya'ya döndü.