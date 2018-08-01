Kars Kültür ve Sanat Evine kavuşuyor

Atölye, derslikler ve sergi salonu gibi birçok alanda Karslılara hizmet verecek Kültür ve Sanat Evinin yapımında sona gelindi.

Yapımına geçen yıl başlanan ve tamamlanmak üzere olan Kültür ve Sanat Evinde Vali Rahmi Doğan, incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Kültür ve Sanat Evi’nin yapımını üstlenen ilgili firma yetkililerinden bilgiler alan Vali Doğan, sanat evini gezdi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Rahmi Doğan, “Alt katı sergi salonları, derslik ve üst katın tamamını derslik olarak planladık. Dersliklerde işte eğitimler devam edecek, saz, bağlama, ney, hat, ebru ve bunun gibi benzeri faaliyetler yukarıda yürüyecek. Onların çıktıları da işte burada sergilenecek. Kültür ve Sanat Evi bitti, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Açılışını yapacağız. UDH eski bakanımızın Kars’a geldiği bir günde açılışını yapacağız. Bu yıl artık eğitim-öğretim etkinliklerimiz burada devam edecek. Kalem Kitap Kahve Evi’nde de devam eden etkinlikler vardı. Onlarda artık buraya taşınmış olacak. Burası 7 gün 24 saat çalışacak” dedi.

Bütün sanatsal faaliyetlerin Kültür ve Sanat Evi’nde yapılacağına dikkat çeken Doğan, “Bu tür sanatsal faaliyetlerde bulunmak isteyen vatandaşlarımızın müracaatlarını alacağız. Onlara da yer tahsis edeceğiz. Ney kursu vermek istiyor. Saz kursu vermek istiyor. Veya bir grup gelip burada farklı bir etkinlik yapıyorsa onları da değerlendireceğiz. Bahçeyi düzenliyoruz. Bahçe düzenlendikten sonra yaz aylarında sergileri de burada açacağız. Burada film gösterileri de olabilir. Burasının tamamını Kültür Sanat Evi olarak kullanacağız” diye konuştu.

Vali Doğan, daha sonra yapımında sona gelinen Kültür Sanat Evi’ni gezdi. Burada gördüğü aksaklıklarında giderilmesini isteyen Doğan, daha sonra Kültür ve Sanat Evi’nden ayrıldı.