Kars Lojistik Merkez’de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki 300 bin metrekarelik alana kurulacak olan Lojistik Merkez yapımı soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sürüyor.

Yüklenici firma ile 94 milyon 300 bin TL bedelle imzalanan sözleşme kapsamında inşa eden Lojistik Merkezi’nin içerisinde toplam 16 kilometre uzunluğunda 27 demiryolu hattı inşa ediliyor.

Karslıların heyecanla beklediği Lojistik Merkezin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki inşaatında bir taraftan hafriyat çalışmaları yapılırken, bir taraftan da konteynırların konulacağı zeminler oluşturuluyor.

Lojistik Merkez’in tamamlanmasıyla Karslılara iş imkanı doğacağını ifade eden vatandaşlar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür ediyor.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı ve bunun devamı olan Lojistik Merkezi’in Kars’ı göç veren değil de, göç alan il yapacağına dikkat çeken vatandaşlar, “Lojistik Merkez yapılıyor. Yaz kış demek çalışmalar sürü. Şuan yağmura rağmen çalışıyorlar. Bizler Lojistik Merkez’in Kars’ta yapılmasında etken olan bakanımız Ahmet Arslan’a teşekkür ediyoruz. Ak Parti iktidarı ile Kars yatırıma doydu. Kars’ın etrafı inşaat alanına dönmüş. İnşallah Lojistik Merkez kısa sürede tamamlanır” dediler.

Bakan Ahmet Arslan’ın bizzat yakından takip ettiği Lojistik Merkez’e gelen tren yolu hattı çalışmaları da sürüyor. Kafkas Üniversitesi’nin Cumhuriyet Köyü demiryolu hattı paralelinde yürütülen çalışmalarda menfezler ve demir yolunun dolgu çalışmaları devam ediyor. Gece gündüz yürütülen çalışmalarla BTK Demiryolu hattının Lojistik Merkez ile bağlantısı sağlanacak.

OSB Bölgesi’nde yapımı devam eden ve yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesine sahip Lojistik Merkezin konteynır stok alanı 170 bin metrekare olacak. Merkezin içine 16 kilometre, ulusal demiryolu ağına bağlantısı için 6,2 kilometre demiryolu hattı yapılacak.