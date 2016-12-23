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23 Aralık 2016 13:48

Kars, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Kars, şehidini son yolculuğuna uğurladı

23 Aralık 2016 13:48

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars’ın Susuz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla cenazesi dün gece saatlerinde Harakani Havaalanına getirilen şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için bugün Cuma namazını müteakip Susuz ilçesi Merkez Cami’de tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.



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