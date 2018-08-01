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01 Ağustos 2018 11:45

Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nin yapımı devam ediyor

Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nin 2018 yılı sonunda tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’nin yapımı devam ediyor

01 Ağustos 2018 11:45


Kars’ta Şehir Stadyumu’nun yıkılarak yerine Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti yapım çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 8 Haziran 2015 tarihinde ihalesi yapılan ve ilgili müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle bir süre ara verilen Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti yeniden ihale edildi, ihaleyi alan ilgili firma tarafından hızlı bir şekilde kaldığı yerden yapımına davam edilen tesisisin tribünlerinin demir konsolları da konulmaya başladı.


Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti ve spor tesislerinde yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanırken, ilgili firmanın 2018 yılının sonuna kadar Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti’ni tamamlayarak Karslıların hizmetine açacağı öğrenildi.


Öte yandan 24 Haziran seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, tarafından müjdesi verilen Kars Şehir Stadyumunun yer tahsisinin yapıldığı ve yatırım programına alınmasının beklendiği bildirildi.




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