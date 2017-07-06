Kars Valiliği bünyesinde Yelken Kulübü kuruldu

Vali Rahmi Doğan, iyi yüzme bilen 8 yaşında 20 kız ve erkek öğrenci aradıklarını, sporcuların bulunmasıyla birlikte hemen eğitimlere başlayacaklarını belirtti.

Çıldır Gölü’nde Eylül ayına kadar yapılacak eğimlerin daha sonra Çeşme’de devam edeceğini ifade eden Vali Rahmi Doğan, müracaatların Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne yapılacağını söyledi.

Vali Doğan, “Yelken Kulübü’ne kız, erkek 20 kişi arıyoruz. 20 tane iyi yüzme bilen, 8 yaşında, Valilik Yelken Kulübü’ne öğrenci arıyoruz. Hemen eğitimler başlayacak. Önce Çıldır’da, daha sonra Eylül ayında da Çeşme’ye göndereceğiz. Çeşme’de eğitimlerini yapacaklar. 3 hafta içerinde kano ve yelkenlerimiz geliyor” dedi.

Yelken Kulübü öğrencilerin Çeşme’de Yelken Federasyonu’nun kampına katılacaklarına dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, “Çocukların eğitimi yaptıracak olan iki tane de hoca bulacağız. Onlarla birlikte 3 hafta içerisinde hemen eğitimlerine başlayacaklar. Eylül ayına kadar Çıldır Gölü’nde, Eylül’den sonra da Çeşme’deki kampa katılacaklar. Yelken Federasyonu’nun kampına katılacaklar. Bu hafta içerisinde 20 tane öğrenci bulmamız lazım. Müracaatları Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne yapacaklar. Biz seçeceğiz. Daha sonra hemen kampa alacağız. Çıldır’da başlayacaklar. Şuanda yelkenlerin gelmesini bekliyoruz. Yelkenler 3 hafta içerisinde gelecek. Geldikten sonra da hemen eğitimlere başlayacağız” diye konuştu.

Çıldır Gölü Kütük Ev mevkiinde hizmete giren iskele ve Bakan Arslan’ın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinin finalini Kars’a taşımasının ardından Çıldır Gölü’nde yapılan kano ve yelken yarışlarıyla birlikte kentte Yelken Kulübü’nün kurulması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı.