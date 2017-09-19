Kars Valisi Doğan: “PKK’nın beli kırılmıştır"

Gaziler Günü dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Konuk Evi’nde şehit aileleri ve gazilerin onuruna verilen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Rahmi Doğan, Türkiye’nin önemli süreçlerden geçtiğini belirtti. Doğan, “Güney sınırlarımızda haritalar yeniden çiziliyor. Ülkemizin içerisinde PKK terör örgütü uluslararası güçlerin maşası olarak güvenlik güçlerimize, devletimize milletimize, saldırılarını sürdürüyor. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en güçlü olduğu bir dönemde bu sorunlarla bu ızdıraplarla karşı karşıyayız. İyi ki güçlüyüz çünkü 3-4 cephede mücadele etmek zorundayız. Suriye’deki durumu biliyorsunuz, hemen önümüzdeki günlerde bir Irak problemi, bir Kürdistan problemi karşımıza çıkarttılar” dedi.

“PKK’nın Türkiye’de ve Kars’ta beli kırıldı”

Devletin ayakta olması gerektiğini ifade eden Vali Doğan, “PKK saldırılarına devam ediyor. PKK’nın artık hem Kars’ta, hem de ülke genelinde beli kırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, ordusu, güvenlik güçleri güçlüdür. Gereken cevabı aldılar. Bundan sonra da alacaklardır. Tavsiyemiz şudur ki bir an önce yanlıştan dönsünler, gelsinler güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin adaletine teslim olsunlar” diye konuştu.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen yemeğe Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Tank Albay Ali Fuat Arıkan, AK Parti Kars Milletvekili Dr. Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, şehit ve gazi aileleri yakınları katıldı.