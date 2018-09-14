Kars Valisi Rahmi Doğan'ın Umut Ali Özmen açıklaması

Kars Valisi Rahmi Rahmi Doğan, yaklaşık 50 gündür Ermenistan'da sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Umut Ali Özmen ile ilgili İnterpol Daire Başkanlığı'nın Ermenistan İnterpol'ü ile görüştüğünü, büyük ihtimalle Pazartesi günü çocuğun ülkeye dönebileceğini belirtti.

Akyaya ilçesinin Küçükdurduran Köyünde oturan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle 50 gündür Ermenistan'da tutuklu bulunmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Vali Rahmi Doğan, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Umut Ali Özmen ile ilgili olarak ilk günden beri haberdar olduklarını ve konuyu titizlikle üzerinde durduklarını söyledi.

Durumu İnterpol Daire Başkanı ile görüştüğünü söyleyen Vali Doğan, önümüzdeki Pazartesi günü Umut Ali Özmen'in ülkeye getirileceğini açıkladı.

Sorunu Ermenistan ile diplomatik yöntemlerle çözmek istediklerini de açıklayan Vali Doğan, “24 Temmuz günü Umut Ali Özmen Akyaka ilçemizde sınır ihlalinden dolayı Ermeniler tarafından göz altı yapılıyor. Haberin tarafımızdan alınmasından hemen sonra sınır makamı ve Valilik olarak Ermenistan makamlarıyla konuyu görüştük. Ancak Ermenistan makamları konunun diplomatik yoldan çözümü konusunda bize bir iletimde bulundular. Konunun başka mecraları da olduğu ifade edildi ve biz bunun üzerine hem Dışişleri Bakanımız hem İçişleri Bakanlığımızı bilgilendirdik ve işlerler yapıldı” dedi.

Doğan, “Interpol Daire Başkanlığımız görüşmelerini sürdürüyor en son dün itibariyle İnterpol Daire Başkanlığı Ermenistan İnterpol ile görüştü. Büyük ihtimalle Pazartesi günü çocuğumuzun ülkeye döneceği y önünde bir kanaatim var. Bu görüşmeler devam ediyor. Tabi Ermenistan tarafından birtakım iddiaları var bu iddiaların da ilgili Türk makamlarına gerekli yazışmaları bilgilendirmeleri yaptık. Umut ediyorum ki çocuğumuz kısa süre içerisinde Türkiye'ye döner. Tabii burada bir izinsiz geçiş var. Neticede çocuk 18 yaşından küçük birisi. Normalde biz bu tür görüşmelerde bu geçişleri 2 makam iki ülke yetkilileri görüşerek halledebiliyordu. Ancak burada Ermenistan tarafı bu sefer bu konunun diplomatik yoldan çözümü ile ilgili bir talepte bulmaca mecburen konu hem dışarı bakalım Dışişleri İçişleri Bakanımız marifetiyle takip edilmektedir” diye konuştu.