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31 Mayıs 2018 22:55

Kars yağmura teslim oldu

Kars’ta aniden yağan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı.

Kars yağmura teslim oldu

31 Mayıs 2018 22:55

Yağmurdan dolayı çok sayıda iş yerinin bodrum katı su doldu.


Kentte iftardan sonra başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, caddeyi karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise akla karayı seçti. Cadde ve sokakların sular altıda kaldığı çok sayıda işyerinin bodruma su doldu. Vatandaşlar ise caddeler de kanalizasyon bacalarını açarak suyun akışını sağladı.


Öte yandan Kars’ta yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam edeceği bildirildi.




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