Kars’a 112 Acil Çağrı Merkezi yapılıyor.

Vali Rahmi Doğan, inşaat çalışmaları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatında bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan yapımı devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatını İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yusuf İzci ve basın mensuplarıyla birlikte gezerek bilgiler aldı. İnşaat sezonunun kısa olduğu Kars’ta çalışmaların hızlandırılması için ise ilgili firma yetkililerine talimat verdi.

Kars’ta yapımına başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi tamamlandığında bütün acil çağrı numaraları tek tek aramaya gerek kalmayacak. Bütün çağrılar 112 tarafından karşılanacak.

2005 yılından beri takip ettiğim ve çok emek verdiğim bir proje, Google de 112 Acil Çağrı Merkezleri yazdığınızda neredeyse yanında da Rahmi Doğan çıkacağını ifade eden Vali Rahmi Doğan, “O kadar çok emeğim vardır. Bu proje 2005 yılında Hollanda ile birlikte başlamıştı. Marta projeleri kapsamında başlamıştık. Tabi onun bir hazırlık süreci olmuştu. Önce teorik olarak projenin nasıl işleyeceği ile ilgili çeşitli tartışmalar oldu. Ondan sonra da pilot uygulamasını Antalya’da daha sonra yedeğini Isparta’da yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan iken açılışını yağmıştı. Daha sonrada kademeli olarak illere yaygınlaştırma çalışmalarını devam etti. En son Genel Müdür olarak ayrıldığımda 22 ilin bitirmiş, bir 10 ilinde ihalesini yapmış ve onları da alt yapısı tamamlanacak” dedi.

“7 Birim burada birlikte çalışacak”

112 Acil Çağrı Merkezi tamamlandığında 7 birim buradan koordine edileceğini belirten Vali Doğan, “112 Acil Çağrı Merkezlerindeki mantık şudur. Bildiğiniz gibi çeşitli acil çağrı numaraları var. 155’i arıyorsunuz polis, 156’yı arıyorsunuz jandarma, 110’u arıyorsunuz itfaiye işte 112’yi arıyorsunuz sağlık orman yangınıdır ve diğerleri gibi vatandaşların bu numaraları tek tek arayıp ezberlemesi yerine, sadece 112’yi aradığında acil çağrı ile ilgili tüm taleplerinin karşılanacağı bir mekan bir mekan yapıyoruz. Burası bir koordinasyon mekanı, bu mekanda, bu bina içerisinde 7 birim bir arada çalışacaklar. Sistem böyle çalışıyor. Çağrıları alan valiliğin bir personeli var. Bu personel olayı öğreniyor. Olayın niteliğini öğreniyor. Diyelim ki bir trafik kazası var. Trafik kazasına kim müdahale edecekse, kim ediyor diyelim ki ambulans ediyor sağlık, polis bölgesinde ise polis, jandarma bölgesinde ise jandarma, trafik kazasında itfaiye de kesme, açma, kırma anlamında dolayısıyla öyle bir çağrı geldiğinde, o çağrıyı alan kişi çağrıyı aynı anda sistem üzerinden hem polise, hem itfaiyeye, hem de ambulansa servisine aktarıyor. Ondan sonra da herkes kendi görevini bildiği için o noktadan itibaren ambulansı, ambulans personeli, polis, polis personeline, itfaiye de, itfaiye personeli tarafından talimat vererek olaya müdahale ediyor” diye konuştu.

“Çankırı’ya çizilen proje, Kars’ta hayata geçiriliyor”

Bu koordinasyon merkezleri tüm Türkiye’de 81 ilde faaliyete geçecek. Geçen yıl içerisinde merkezi bir çalışma yaptık. Yazılım üzerinde bir çalışma yaptık. Belli merkezlerden yönetilmesi konusunda o çalışmalar tamamlandı. Bu yıl içerisinde merkezi bir alt yapı üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezleri sevk ve idare edilecek diyen Doğan, “Binaları biz valilikler olarak biz yapıyoruz. Projelendirmesini bakanlık olarak yapmıştık. Alt yapısını da Aselsan ile birlikte çalışıyoruz. Aselsan ile yapmış ile yapmış olduğumuz yazılımları geçen yıl içerisinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kendi yazılımlarımızı geliştirerek bu çağrı merkezlerinde de kendi yazılımlarımızı kullandıracağız. Burada ki amaç, vatandaşa hızlı bir şekilde, acil bir durumda olan vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşabilmek için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır. Güzel bir bina yaptık. Bu bina tip proje, benim genel müdürlüğüm zamanında Çankırı için çizdirmiştik. O projeyi buraya uygulayalım istedik. Ben buraya vali olarak atandığımda da gelirken biraz ödenek eksiği vardı. O ödenek eksiğini de göndererek, gelir gelmez buranın hemen ihalesini yaptık. Çalışmasına başladık. Bildiğimiz kadarıyla 5 milyon civarında bir ödeneğimiz var. Seneye biter bitmezde hemen altyapısını yapıp burayı faaliyete geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Rahmi Doğan ve beraberindekiler bir süre çalışmaları devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gezdi. Doğan, inşaatta çalışan işçilerle de bir süre sohbet etti. Doğan, daha sonra bölgeden ayrılarak il merkezine döndü.