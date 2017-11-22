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22 Kasım 2017 08:31

Kars’a beklenen kar yağdı

Kars’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Kars’a beklenen kar yağdı

22 Kasım 2017 08:31


Kars şehir merkezine sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar da kışın geldiğini belirtti.


Karın Kars’ın yorganı olduğunu ifade eden vatandaşlar, 8 ayı kış olan kentte kışın başladığını kaydetti.


Öte yandan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da kentte eksi 3 derece ölçüldü. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.




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