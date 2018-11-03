Kars'a Gençlik Merkezi yapılıyor

Gençlerin çeşitli aktivitelerini yapabileceği Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Kars Valiliği ile PTT Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle yapılacak olan Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Faikbey Caddesi üzerinde 4 kat olarak projelendirilen Gençlik Merkezi'nin içerisinde sinema salonu, bowling salonu fitness salonu, toplantı salonları, iş mekanları olan bin 850 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Gençlik Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'a çok güzel bir Gençlik Merkezi kazandıracaklarını belirtti.

Milletvekili Ahmet Arslan, “Marka kent Kars'ımızı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak bütün bunları yaparken, elbetteki bir ekip uyumuyla çalışmak, ekip uyumuyla insanımıza hizmet etmek önemlidir. Denizcilerde güzel bir söz var. ama her yerde bu söz var. “Bir zincirin gücü en zayıf halkası kadardır” zinciriniz istediğiniz kadar güçlü olsun. Eğer bir halka zayıf ise o zincirin gücü o kadardır. Niye çünkü gemilerde önemlidir. 100 bin tonluk bir gemiyi bir zincirle bağlarsınız. Eğer o zincirin bir halkasında problem varsa geçmiş olsun. Dolayısıyla son yıllarda Kars'ta hizmet adına yola çıkmış olan ekip arkadaşlarımızın hepsi gerçekten görevlerinin bilinciyle en iyi hizmeti yapabilmek adına gecemizi gündüzümüze kattık” dedi.

Son valiler kararnamesiyle Hatay'a tayini çıkan Kars Valisi Rahmi Doğan'a Kars'ta yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ahmet Arslan, “Milletvekilleri olarak bize düşen, Ankara'dan kaynak çıkarmak, Ankara'dan bu projeleri akip etmek. Ancak geçmişte de yaşadık. Kaynağı bulmak Allaha şükür son 16 yıldır mümkün. Anlara'dan büyük projelerin yatırım programına konması, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın şimdiki Meclis Başkanımızın riyasetinde mümkün ve buna herkes şahit. Ancak bu yetmez, bunları yerine Kars'a getirdikten sonra bunların biran önce hayata geçmesi yatırım programına konması, kaynağının bulunması kadar önemli. Birçok hizmet getirdik. Ancak özellikle son dönem, sizinle birlikte hiç sekteye uğramadan vücut bulması, hayata geçmesi, bizim mutluluğumuz mutluluk kattı. Ve inşallah bundan sonra da böyle olacak. Çünkü bir projeye kaynak getirdikten sonra bir avantajımız aldığımız bakanlık sorumluluğu da dahil, Kars'a getirdiğimiz herhangi bir ödenek ve herhangi bir proje için gözümüz arkada kalmadan yenisine baktık. Çünkü nasıl olsa buradaki yürüyor dedik. Ve yakaşık 2,5 yıldır burada mesai arkadaşlığı yaptık. 2,5 yıllık periyotta gözümüz hiç arkada kalmadı” diye konuştu.

Programda; PTT Genel Müdürü Yardımcısı Adil Zembat, Vali Rahmi Doğan ve AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ta birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine; Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral özgür Nuhut, Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zembat, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kaymakamlar, ,ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Temeli atılarak yapımına başlanan Gençlik Merkezi'nin 30 Ekim 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.