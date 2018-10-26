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Kars'a mevsimin ilk karı yağdı

Kars’a mevsimin ilk karı yağdı.

Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık bir haftadır etkili olan soğuk ve yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.


Kars merkezde soğuk ve yağmur etkili olurken, Digor ve Sarıkamış'a kar yağdı. Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, Digor'a bağlı Ölçülü köyünde yağan kar öğrencilerin eğlencesi oldu. Kar yağışı altında oyun oynayan öğrenciler doyasıya eğlendi.


Kars'ta yağmurla birlikte gelen kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Digor, Susuz Boğatepe, Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü.

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