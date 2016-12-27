Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday, esnafa sağlanan kredi kolaylığının ekonomiyi ve piyasaları canlandıracağını, başvuruların ardından kredi alamayacak olanlara 2017 yılının başında yeni bir hak verilmesi gerektiğini belirtti.

Burulday, esnafın ve sanatkarın 2017 yılında hükümetten yeni bir müjde beklediğini söyledi.

Burulday, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından KOBİ’lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceği açıklanmıştır. Krediden yararlanmak için KOSGEB veri tabanına kayıtlı olanlar ile kayıt yaptırmak isteyen esnaf ve sanatkârlar faizsiz krediye yoğun ilgi gösterdi. Türkiye genelinde 245 bin, Kars’ta ise yaklaşık bin kişi bu imkândan yararlanabilmek için KOSGEB’e başvuruda bulundu” dedi.

Kredi Başvuru zamanı açıklandıktan sonra KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için zamanından feragat ederek, gece bile sisteme giriş yapmayı deneyen, esnaf ve sanatkarlarımızın büyük çoğunluğu bu krediden ne yazık ki istifade edememişlerdir diyen Burulday, “Esnafa sağlanan kredi kolaylığı ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. Başvurularının ardından kredi alamayacak olanlara 2017 yılının başında yeni bir hak verilmesi gerekmektedir. Başvuru da bulunan yaklaşık bin esnaf ve sanatkarımız hükümetten müjde beklemektedir” diye konuştu.

İsteyen her esnafın bu imkândan yararlanması daralan piyasaların canlanması ve can suyu olması için çok önemli olduğunu ifade eden KARSESOB Başkanı Adem Burulday, daha sonra özetle şunları söyledi:

“Çünkü yaşanan iç ve dış destekli olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerindedir. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmesi adına müracaat eden 200 bini aşkın kişiye KOSGEB veri tabanı yenilenmeden bu başvurular kabul edilerek yeni bir hak verilmelidir. Ülke ve il bazında kredi bütçesi ve yararlanacak firma sayısı artırılmalı, Kalkınmada Öncelikli İllerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara öncelik tanınmalıdır. Bunun için tüm esnafımız hükümetten müjde bekliyor.”