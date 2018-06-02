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02 Haziran 2018 12:42

Kars’ı sel vurdu

Kars’ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Kars’ı sel vurdu

02 Haziran 2018 12:42

Selde mahsur kalan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişirken o anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.


Kars merkeze bağlı Alaca köyünde sağanak yağışla birlikte meydana gelen selde mahsur kalan bir vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Evlerin ve ekili alanların sular altında kaldığı Alaca köyünde çok sayıda toprak evin de hasar gördüğü öğrenildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, vatandaşların imdadına yetişti. Mahsur kalan bir vatandaşın AFAD ekiplerince kurtarıldığı anlar vatandaşlar tarafında cep telefonuna kaydedildi.




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