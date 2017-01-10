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10 Ocak 2017 22:41

Kars’ı sis esir aldı

Kars’ı sis esir aldı

10 Ocak 2017 22:41

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için hız limitini düşürürken, özellikle Kars dışına çıkan sürücüler trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kentte etkili olan sis vatandaşları de tedirgin etti. Adeta göz gözü görmediği kentte ilk kez bu kadar yoğun sis olduğunu ifade eden vatandaşlar, sisten dolayı bazı bölgelerde görüş mesafesi olmadığını kaydettiler.



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