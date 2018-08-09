Karslı 10 yaşındaki Meryem’in feryadı

Kars Merkez Ağadeve Köyü’nde yaşayan Bedriye ve Turan Bayrambey’in 3 çocuğundan birisi olan Meryem Bayrambey’in bir bacağı diğerinden kısa olduğu için yürüme zorluğu yaşıyor. Yaşıtları gibi koşmak, yürümek isteyen Meryem Bayrambey’in babası İstanbul’da ara işlerinde çalışıyor. Baba Turan Bayrambey, kızını hastane, hastane gezdirdi. Bir türlü kızının sorununa çözüm bulamadı.

En son Erzurum’da bir hastaneye kızını götüren Bayrambey’e kızının Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi götürmesi gerektiği söylendi. Maddi durumu iyi olamayan Turan Bayrambey, kızını Kars’a geri getirdi. Meryem Bayrambey’in tedavisi ise yarım kaldı.

Meryem Bayrambey’in boyunun uzamasıyla bir bacağı diğerinden fazla uzadı, yürümede güçlük çeken Meryem Bayrambey, arkadaşları gibi yürümek ve koşmayı hayal ediyor.

Kızını maddi durumları olmadığı için tedavi ettiremediklerini ifade eden anne Bedriye Bayrambey, “ Benim çocuğum gezmek istiyor. Erzurum’a götürdüm, İstanbul’a götürdüm, Ankara’ya götürdüm. Gezmek istiyor, bacaklarından dolayı gezemiyor. Bacaklarının birisi uzun, birisi kısa” dedi.

Meryem Bayrambey’in yengesi Nahide Bayrambey ise yeğeninin 1 yaşından beri bacaklarında sorun olduğunu söyledi.

Nahide Bayrambey, “1 yaşanıdan beri yürüyemiyor. Engelli doğduğu için bütün hastaneleri doktorları gezdirdik. Çaresini bulamıyoruz. Bu çocuk yürümek istiyor. Koşmak istiyor. Arkadaşlarıyla birlikte oynamak istiyor. Ama yapamıyor. Bir ayağı uzun diğeri kısa, Isparta’ta Kemik Hastanesi’ne gitmesi gerekiyor. Götüremiyoruz, maddi durumumuz yok” diye konuştu.

Yürümek istediğini belirten Meryem Bayrambey’in gözyaşları içerisinde kendisine yardım edilmesini istemesi evde bulunan yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Meryem Bayrambey’in küçük kardeşi ise kendisine sarılarak ağladı.

Yürümek koşmak istediğini belirten 10 yaşındaki Meryem Bayrambey, “Yürümek istiyorum, öğrenmek istiyorum, okumak istiyorum, gezmek istiyorum. Babam burada değil, çalışıyor, hamal” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kars merkez Ağadeve Köyü’nde anne ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Meryem Bayrambey’in Isparta Kemik Hastanesi’nde tedavi edilmesi gerekiyor. Maddi durumları iyi olmadığı için küçük Meryem Isparta’ya gidemiyor. Boyu uzadıkça bir bacağı da diğerinden daha fazla uzayan Meryem Bayrambey, yürüme ve oturma sorunu yaşıyor.