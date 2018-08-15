Karslı esnaftan Başkan Erdoğan’a destek

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle doların yükselmesi sonrası Karslı esnaf Nurkan Yavuz, iş yerinin camına “Anne Sofrası’ndan Başkan Erdoğan’a destek. Dolarını bozdurup, makbuzunu getirene yemek ve mantı bizden, Tek Yumruk Türkiye” yazılı kağıt yapıştırdı. Yavuz, dolar bozdurup fişini getiren müşterilerine iş yerinde bütün yemek çeşitleri ve içecekleri ücretsiz vereceğini belirtti.

Türkiye’nin 80 ilinde olduğu gibi Kars’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi. Kars’ta Anne Sofrası adlı yöresel ev yemekleri işyerinin sahibi olan Nurkan Yavuz, dolarını bozdurup makbuzunu getirene öğle yemeğini bedava verecek.

Tek yumruk olarak kenetlenme zamanı olduğunu ifade eden Nurkan Yavuz, “Ben bir küçük esnafım. Doğal olarak birikimim yok. Dolarım yok. Ama ekonomiye destek olarak dolarını bozdurup getirene herkese mantımı, yemeğimi ikram edeceğim. Eminim pişman olmayacaklar çünkü yemeklerimin güzel olduğunu söylerler “ dedi.

“Bu yumruğu da bize baskıyı yapanların başına çok iyi indireceğiz”

Türk milletinin en kötü zamanlarda tek yumruk olduğuna dikkat çeken Nurkan Yavuz, “Türk milletine her zaman demişler ki; ‘Bir avuç Türk’ milleti demişlerdir. Ama en zor zamanlarda biz yumruk olmayı bilmişizdir, becermişizdir. Bu yumruğu da bize baskıyı yapanların başına çok iyi indireceğiz. Şimdi ekonomiye saldırı zamanıysa, bizde bu gücümüzü bu şekilde ortaya koyacağız. Birlik beraberlik zamanı diyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek amaçlı böyle bir kampanya yaptığını sözlerine ekleyen Yavuz, Başkan Erdoğan’ın her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekledi.