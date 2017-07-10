Karslı işadamlarından engellilere akülü sandalye

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde düzenlenen programa katılan engelli vatandaşlar, akülü sandalyelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Kars Valisi Rahmi Doğan, başta devlet olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf tarafından ülke genelinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına önemli çalışmalar yapıldığını ve bu sayede birçok engellinin topluma kazandırıldığını belirtti.

Doğan, akülü sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından akülü sandalyeler, sahiplerine dağıtıldı. Akülü sandalyelerini alan engelli vatandaşların sevinçleri gözlerine yansıdı.

Programa; Vali Rahmi Doğan, Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği (KAISİAD) Başkanı Orhan Gökçe, KAISİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, daire ve kurum amirleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar katıldı.