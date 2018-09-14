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Karslı liseli 2 aydır Ermenistan'da hapis

Kars’ın Akyaka ilçesinde Ermenistan sınırına geçen 16 yaşındaki lise öğrencisi 2 aydır Ermenistan’da hapis yatıyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Ermenistan sınırına geçen 16 yaşındaki lise öğrencisi 2 aydır Ermenistan'da hapis yatıyor.


16 yaşındaki Umut Ali Özmen'in Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyündeki evinde endişeli bekleyiş hakim. Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi ‘Tayyip dede, abimi kurtar' diyerek gözyaşı döktü.


Kars'a 57 kilometre uzaklıkta bulunan Akyaka Küçük Durduran köyünde ikamet eden Umut Ali Özmen, yaylada hayvan otlatırken, hayvanları Ermenistan sınırını geçti. Ermenistan sınırına girerek hayvanları geri getirmek isteyen Umut Ali Özmen, Ermeni askerleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 aydır Ermenistan'da hapiste bulunan Umut Ali Özmen'in babası Mustafa Özmen çocuğun kurtarılması için Ankara'ya gitti.


Köyde bulunan anne Altınay Özman ise çocuğunun biran evvel kurtarılmasını istiyor. Ermenistan'da çocuğuna işkence yapıldığını iddia eden Altınay Özman, “Ben çocuğumu istiyorum. İki aydır psikolojisi bozulmuş, çocuğum şiddet görüyor. Hücreye atmışlar. Dillerini bilmiyor. Yapacağımız hiç bir şey yok. Ben evladımı istiyorum” dedi.


Ermenistan'da iki aydır hapiste bulunan abisini çok özlediğini belirten Umut Ali Özmen'in 8 yaşındaki kız kardeşi Bengü Nisa Özmen, Başkan Erdoğan'a, ‘Tayyip dede abimi kurtar' seslenerek gözyaşı döktü.


Akyaka'ya bağlı Küçük Durduran köyünden ikamet eden Özmen ailesi çocuklarının Ermenistan'dan getirilmesini bekliyor. Ermenistan'da çocuklarının işkence gördüğünü ileri süren aile gece-gündüz çocuklarından haber bekliyor. Haftada 1 dakika çocuklarıyla görüştüklerini hatırlatan aile, çocukların bir an evvel kurtarılmasını istiyor.

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