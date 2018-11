Karslı öğrenci Bakan Selçuk ve sanatçı Bingöl'ü büyüledi

Öğrenci Nurcan Yıldız, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüyle katılımcıları adeta büyüledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cevriye Tatış Ortaokulunda sanatçı Yavuz Bingöl ile Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı programına katıldı. Kars Cevriye Tatış Ortaokulu'nda düzenlenen programla Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası Lansmanı açılışı Kars'tan yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanatçı Yavuz Bingöl, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, İl Başkanı Adem Çalkın ve davetlilerinin katılmıyla Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası'na Kars'ta star verildi.

Programın açılışında konuşan Sanatçı Yavuz Bingöl, enstrümanlarla temas eden çocukların kin tutmayacağını, düşmanlık beslemeyeceğini, o çocukların terörist olmayacağını ve o çocukların canlı bomba olmayacağını söyledi.

Sanatçı Yavuz Bingöl, “Ben 1'inci sınıfı Kars'ta okudum, babamın öğretmen olması nedeniyle ilkokulu 5 ayrı şehirde okudum. Sayın Bakanımızın bu projeyi Kars'tan başlatması benim için çok anlamlı ve heyecan verici oldu. Burada bulunan enstrümanlarla temas eden çocuk kin tutmayacağı, düşmanlık beslemeyeceği, o çocukların terörist olmayacağını, o çocukların canlı bomba olmayacağına eminim ben. Bu yüzden çok kıymetli bir proje yapıyoruz. Kıymetli ekiple çalışıyoruz. Aslında projeyi başlatmak kolay ama gerisini getirmekte biraz sıkıntılarımız var onu da hep beraber çözeceğiz, aşacağız inşallah. Kampanyanın 2023'e kadar benim gönlümden geçen 8 bin, 10 bin okulun müzik sınıfı şekillendirmek. Bu proje kapsamında sınıfların içine de aslında bir bağlama, öteki de bütün dünyanın kabul ettiği çocuklarımızın sesli kulağını gelişmesine neden olacak piyano. İleride kampanyamız biraz daha ete kemiğe bürünürse şekillenirse farklı enstrümanlar da bulunduracağız, koyacağız” dedi.

Yavuz Bingöl'ün ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün Cevriye Tatış Ortaokulunda bir müzik sınıfındayız ve binlercesini belirli bir standarda ulaştırmak istediği miyiz bir projenin başındayız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak müzik sınıflarının altyapısını destekleme kampanyası neler yapabileceğimizi önümüzdeki haftalarda aylarda yıllarda rahatlıkla gelebileceğimizi gösterebileceğimiz düşünüyoruz. Kars'tan başladık. Çünkü Kars açıklar diyarı, sanatın nabzının attığı yer. İşini aşkla yapan herkesin aşıklar diyarından başlaması kadar doğal bir şey olamaz. Bu projenin bugün burada can suyunu vermek gibi bir niyetimiz var. Ve bu hedefi inşallah büyüyen bir fidana, ağaca, binlerce dala ulaştıracak bir bakış açısıyla sunmak istiyoruz.Sanatla ilgili göreve geldiğimiz ilk günden beri toplantı grubu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın çeşitli ortamlarda ve durumlarda defalarca ortaya koyduğu gibi, sanat gerçekten bizim için bir hayat ağacı, sanatın ince ayarından geçen her çocuğun nasıl şahsiyet bulacağı, nasıl estetik duygularla donanacağı, bu çerçevede bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz matematiği çok önemsiyoruz. Biz sanatı çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütensel olarak her beraber, hep bir arada düşünemezsek, bunları biraraya getiremezsek, biz yarı bir insan yetiştirmiş oluruz. Tam insan olmak için sanatın birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Sanatın dönüştürücü gücü ile çocuklarımızın nasıl kişilik sahibi olduğu, nasıl şahsiyetle olgunlaştığını çok rahatlıkla görmek mümkündür” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yavuz Bingöl, öğrencilerle mini bir konser verdi. Bingöl ve öğrenciler seslendirdiği türkülerle katılımcıları coşturdular. Yavuz Bingöl'e saz ve söz ile eşlik eden Necla Yıldız isimli öğrenci sesiyle Bingöl ve Bakan Selçuk'u büyüledi. Bakan Selçuk ve beraberindekiler programın ardından okuldan ayıldı.