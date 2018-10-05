Karslı taksicilerden PKK'ya tepki

Kars'ta taksi şoförleri şehir merkezinde konvoy yaparak terörü protesto etti.

Batman'ın Gerçüş ilçesindeki PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği ve 9 askerin şehit olduğu saldırıyı kınayan Karslı taksiciler Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Karslı taksiciler, polis eskortu eşliğinde şehir turu attıktan sonra aynı yere geri döndü.

Yaklaşık yarım saat şehirde korna çalarak konvoy düzenleyen Karslı taksiciler adına açıklama yapan Kadir Yeniaras, "Günümüzde söz konusu 9 tane şehidimiz hepimizin abisi, hepimizin kardeşi. Allah devletimize, milletimize hiçbir zaman zeval vermesin. Kars güvenlik güçlerinden konvoy için izin istedik ve sağ olsunlar bize izin verdiler. Şehit ailelerine buradan başsağlığı diliyorum, Allah ailelerine sabırlar versin. Hepimizin ailesi var, abisi var, biz de asker olduk, abimiz kardeşimiz asker oldu, onlar da bizim bir abimizdir. Sözün bittiği yerdeyiz. İnşallah bundan sonra bu şekilde bir daha şehit vermeyiz" dedi.

Taksiciler daha sonra sessiz bir şekilde meydandan ayrıldı.