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31 Mayıs 2018 16:11

Kars’ta 128 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’den toplam değeri 128 bin lira olan inşaat malzemelerini çalan hırsızlar yakalandı.

Kars’ta 128 bin liralık inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

31 Mayıs 2018 16:11


Kars Paşaçayır Mahallesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi bir işyerine ait depodan 128 bin 500 TL değerinde muhtelif inşaat malzemelerini çalındı. Hırsızlık olayı polise bildirildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda iş yerine beyaz renkli kamyonet ile gelen 3 kişi tespit edildi. Şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerini tespit eden polis, adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ile yakalandı.


Şüphelilerden ele geçirilen çalıntı malzemeler polis tarafından iş yeri sahibine teslim edilirken, yakalanan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.


Konu ile ilgili Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamına kast eden suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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