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06 Temmuz 2017 16:11

Kars’ta 1,5 milyon TL.’lik Olimpik havuz var, havuzun yolu yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Kars’ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli Yarı Olimpik Havuz vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, 1,5 milyon TL.

Kars’ta 1,5 milyon TL.’lik Olimpik havuz var, havuzun yolu yok

06 Temmuz 2017 16:11

’ye mal olan havuzun yolu yok.


Açıldığı günden itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolunun bir türlü yapılmaması vatandaşları çileden çıkardı. Yüzme havuzuna gitmek için vatandaşlar ya tarladan geçiyor. Ya da yağışlı havalarda çamur olan, güneşli havalarda toz olan yolu kullanıyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Halitpaşa Mahallesi’nde 5 bin metrekare alanda kurulan, 500 seyirci kapasiteli, 1,5 milyon TL’ye mal olan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun bir türlü yolunun yapılmaması sporseverleri ve Karslıları derinden üzdü.


Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yolunun Karayollarımı, Belediye mi tarafından yapılacağı merak edilirken, yaklaşık 500 metre uzunluğunda yolun yapımı yılan hikayesine döndü.


1,5 milyon TL’lik havuzun yolunun olmaması ve bugüne kadar yapılmamasına bir anlam veremeyen vatandaşlar, havuzun yolunun yapılmasına Bakan Ahmet Arslan’ın el atmasını bekliyor.




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