Kars’ta 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kars İl Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anısına düzenlenen turnuvaya 4 takımdan 44 sporcu katıldı.

2 gün süren turnuvada birinci ASKF olurken ikinci ise Sağlık oldu. Turnuvada dereceye giren takımların kupaları TFF Kars il Temsilcisi Metin Rıza Akıl ve Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Havadar tarafından verildi.

TFF Kars il Temsilcisi Metin Rıza Akıl, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde düzenledikleri futbol turnuvasının organizasyonunda katılımcı tüm kulüplerin büyük bir ilgi ve duyarlılıkla yeşil sahada yerlerini aldıklarını ifade etti.

Akıl, “Turnuva vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hatıralarını yaşatıyoruz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir diğer yandan turnuvamızda futbolun tüm güzelliklerine tanıklık ediyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.