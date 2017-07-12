Kars’ta 15 Temmuz Sergisi açıldı

Faikbey Caddesi Kars İl Emniyet Müdürlüğü karşısında düzenlenen serginin açılışını Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman birlikte yaptı. Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Kars’ta çekilen fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Kars Valisi Rahmi Doğan, “Buradaki fotoğrafların tamamı 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili ve o gece çekilen fotoğraflar, o gece tabi çok hızlı geçti. Belki bazı şeyleri şimdi fotoğrafları görünce, bir kısmını hatırlayacağız” dedi.

Doğan, “İnşallah rabbim bir daha bu millete, bu tür geceler yaşatmasın. Millet olarak dim dik ayaktayız. Bu millete içeriden ve dışarıdan kim olursa olsun, hiçbir zaman bu tür kötülükleri yapamayacağının dersini de 15 Temmuz gecesinde aldılar. İnşallah rabbim bir daha bu tür geceler yaşatmasın” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi gezildi.

Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda komutayı ele almak isteyen darbeci General Semih Terzi’yi vuran Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in de fotoğrafı yer aldı.