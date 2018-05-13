Kars’ta, 17. yüzyıla ait 30 kiloluk top güllesi bulundu

yüzyıla ait 30 kiloluk top güllesi bulundu. Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen top güllesi restorasyon çalışmalarını yürütenleri heyecanlandırdı.

Tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı mimarisi tarzında yapılan Muradiye Hamamı’nda restorasyon çalışmaları devam ederken, kazı çalışmalarında Osmanlı dönemine malzemeler ortaya çıkıyor. Muradiye Hamamı’nın kapı girişinde yapılan kazı çalışmalarında top gülle çıktı.

Kazı çalışmalarını yürüten ilgili firma yetkilisi Mücahit Kaya, Osmanlı-Rus savaşı döneminden kaldığı tahmin edilen tarihi gülleyi, müze görevlilerine teslim edilmek muhafaza altına aldıklarını belirtti.

Firma yetkilisi Mücahit Kaya, “Gülle hamamın hemen girişinde bulundu. Tahminen 25-30 kilo civarında, demir dökümden yapılmış gülle. Polise ve müze görevlilerine bilgi verdik. Onlarda gelip inceleme yaptı. Birazdan müze görevlileri gelip gülleyi teslim alacak” dedi.

Öte yandan Osmanlı-Rus Savaşı döneme ait olan top güllesi olay yerine gelen polislerce incelendi. Her hangi bir tehlikesi bulunmayan gülle Müze Müdürlüğü yetkililerince müzeye götürülecek.