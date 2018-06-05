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05 Haziran 2018 11:27

Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen çalışmalarda 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kars’ta 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

05 Haziran 2018 11:27


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç faillerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.


KOM ekiplerince eski garajlar mevkiinde şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir kişiye ait valizde yapılan aramada 2 bin 680 paket kaçak sigara, yine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada ise 100 paket olmak üzere toplam 2 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında, ‘5607 Sayılı Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu’ Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.




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