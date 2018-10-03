Kars'ta 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

Kars'ta “Dünya Yürüyüş Günü” dolayısıyla sağlık için “Her Gün 10 Bin Adım” yürüyüşü düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amacıyla özel organizasyonlar ve aktiviteler düzenleniyor. 1991 yılından bu yana her yıl 3-4 Ekim tarihlerinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri yapılıyor. Bu etkinliklerde fiziksel aktiviteyi gündelik hayatın içine entegre etmeyi teşvik amaçlanıyor.

Yürüyüş hakkında açıklamada bulunan Kars Vali Yardımcısı Serhat Karabektaş, “Bugün Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle toplandık. Kısa bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yağtığımız bu yürüyüşte özellikle öğrencilerimize genç yaşta bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle günümüzde giderek artan obezite sorununun yürüyüşle aşılabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede hem öğrencilerimize adım sayar dağıtarak onlara bu alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Hepimiz daha fazla yürürsek daha sağlıklı bir topluma kavuşuruz” dedi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında Kars Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Her Gün 10 Bin Adım” temalı yürüyüş düzenlendi. Sağlık Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş Bisiklet Yolu'nda son buldu.