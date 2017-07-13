Kars’ta 3’ncü Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Rahmi Doğan, 2017 yılında Kars’ta özellikle Karayolları Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nün çok büyük yatırımları olduğunu belirtti.

Vali Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın ise Ankara’da bütün bakanlıkların kapılarını Kars’a sonuna kadar açtığını söyledi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız’ın katılımcılara ‘Kağızman Kaysısı’ ikram ettiği toplantının açılış konuşmasını Vali Doğan, yaptı.

Vali Rahmi Doğan, “Toplantıda hem yatırımları değerlendireceğiz, ne aşamadayız, kurumlar neler yapmış, fiziki ve nakdi gerçekleşmeler ne durumda onlara bakacağız. Eğer kurumlar arasında bir koordinasyon gerekiyorsa varsa sıkıntılar onları da burada görüşerek çözeceğiz. Kurumların ve bölge müdürlüklerin sunumları olacak, son olarak da söz almak isteyen arkadaşlar olursa onlara da söz verip toplantıyı tamamlayacağız” dedi.

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kars’a 1,5 milyarlık yol yapıyor”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın Kars için çok büyük şans olduğunun altını çizen Vali Rahmi Doğan, Kars’a Ulaştırma Bakanlığı’nın sadece 1,5 milyarlık karayolu yaptığını ifade etti.

Doğan, “Gerek yerel bazda, gerek hükümet bazında yapmış olduğumuz yatırımlar ciddi anlamda hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem biz Valilik olarak hem Belediye yerel yönetim olarak, hem K-kaymakamlıklar olarak, hem de hükümet adına iş yapan kamu kurum ve kuruluşlar adına sezonu da iyi değerlendirmek anlamında ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Sezonumuz kısa o yüzden tempomuzda yüksek. Bu tempoyla çalıştığımız takdir inşallah kar, kış gelmeden bir takım işleri de neticelendirmiş oluruz. Biraz önce de sunumlarda ifade edildiği gibi 1,5 milyarlık yol yapımı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, Ulaştırma Bakanlığı’nın bir yatırımı var. DSİ’nin yine çok büyük yatırımları var. Diğer bölge müdürlüklerimizin ciddi anlamda yatırımları var ve biz İl Özel İdaresi olarak da bu yıl 230 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacağız dedik ve yapıyoruz. 3 bölgede çalışıyoruz, 3 farklı müteahhitle çalışıyoruz. Zaman zaman birlikte de gidiyoruz, görüyorsunuz. Sıcak asfalt çalışmamız devam ediyor ve yılsonuna kadar da bunları bitirmiş olacağız inşallah. İlin gidişatı arasında bir sıkıntı görmüyorum. Kurumların arası iyi bir uyum var. Bu uyumun Kars’a getirisi elbette ki yüksek olacaktır” diye konuştu.

Vali Doğan’ın, konuşmasının ardından Belediye Başkanlığı, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, İller Bankası Bölge Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, 2017 yılında yaptıkları yatırımlarla ilgili sunumlarını yaptı.

Kars İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yatırımcı kurumların yetkililerinin çalışma ve projeleri hakkında yaptıkları sunumun ardından sona erdi.

Valilik Gazi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkan Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları ve yatırımcı daire amirleri katıldı.