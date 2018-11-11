Kars'ta 50 ekip, 246 polisle asayiş uygulaması

Kars'ta , 50 ekip, 246 polisin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur 2018-8” asayiş uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 50 ekip ve 246 katılımıyla düzenlenen eş zamanlı yapılan “Türkiye Güven Huzur (2018-8)” Asayiş Huzur Uygulaması sonucunda 2 bin 152 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamada, Basit Yaralama suçundan aranan 1 kişi yakalandı, 2 kişiye adli idari işlem uygulandı.

Kent genelinde toplam 114 işyeri kontrol edildiği uygulamada, 2 işyerine cezai işlem yapıldı.Trafik yönünden 39 araç kontrol edilirken, 6 araca toplamda 4 bin 576 TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde mevcut huzur ve güven ortamının devamlılığı, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımız aynı hızla devam edecektir” denildi.