Kars'ta 8 kilo eroin ele geçirildi

Kars'ta bir aracın kapı iç döşemelerine sağlanmış 8 kilo eroin ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda bir araç ile Kars'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine bahse konu araç Kars Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurularak araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araç içerisinde Jandarma Narkotik Dedektör Köpeği ile birlikte yapılan detaylı aramada aracın içerisinde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 16 paket halinde toplam 8 kilo 795 gram eroin ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan şahsın beyanından yola çıkan polis, uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişiyi Ardahan'da yakalayarak Kars'a getirdi.

Kars'ta 2, Ardahan'da 3 olmak üzere şüpheli 5 kişi hakkında TCK-188 Maddesi uyarınca Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Adli Tahkikat başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, halkımızın ve gençlerin kötü alışkanlıklardan ve madde bağımlılığından korunması ile sağlıklı bir toplum yetiştirilmesi için, uyuşturucu madde kullanımı, ferdi veya teşekkül halinde uyuşturucu madde nakli ve ticaretini yapan şahıslar ve suç odaklarıyla mücadelemiz ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde profesyonelce ve halkımızdan aldığımız destekle kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.