Kars'ta 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Kars'ta 8 kilogram 795 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmalarda bir araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine araç Kars İl Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Araç içerisinde jandarma narkotik dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada aracın içerisinde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş 16 paket halinde toplam 8 kilogram 795 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki şahsın beyanından yola çıkarak uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs Ardahan'da yakalanarak Kars'a getirildi. Toplam 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.