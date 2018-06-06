Kars’ta akaryakıt kaçakçılarına suçüstü

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)’a, “Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde bulunan bir ikametin bahçesinde kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı” ihbarı geldi.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, yaptıkları çalışmada, şüphelilere ait bahçe içerisinde bulunan pet tank içerisine bir araçtan akaryakıt boşaltıldığı görüldü. Kaçakçıları süz üstü yakalayan KOM ekipleri, yaptıkları detaylı incelemede bir aracın yakıt tankında 550 litre, ahır içerisinde bulunan varillerde ise bin 200 litre olmak üzere toplam bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçak akaryakıtı muhafaza altına alan polis, olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kaçakçılık İle Mücadele Kanunu” suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Ekonomide kayıt dışılığı artıran, vergi adaletini bozan, piyasalarda adil rekabeti ortadan kaldıran ve insan sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelemizin kararlılıkla devam edeceği, vatandaşlarımızın yapmış oldukları her türlü bilgi paylaşımının titizlikle değerlendirildiğinin bilinmelidir” denildi.