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Kars'ta araçlara kışlık bakım

Kars’ta sürücüler yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırıyor.

Kars'ta sürücüler yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araçlarına bakım yaptırıyor.


Kars'ta sürücüler yaklaşan kış mevsiminde karşılaşılabilecekleri risklere karşı araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarıldı. Kentte havaların soğumasıyla birlikte kış öncesinde oto servisleri, araç sahiplerini çok geç kalmadan araçlarının kışlık bakımını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.


8 ayı kış olan Kars'ta araç sürücülerinin mutlaka kar yağmadan önce araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmasını isteyen oto servisi Serhat Işık, "Kars'ta havaların eksiye düşmesiyle birlikte araçların kışlık bakımını yapıyoruz. Motor yağı, filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, cam suyu, diğer antifiriz bakımları yapıyoruz. Bu şekilde belirli bakımların önceden yapılması çok uygundur. Araca zarar gelmemesi için bu bakımların yapılması zorunludur" dedi.


Kars'ta soğuyan havalarla birlikte araç sahipleri de oto tamircilerinin yolu tuttu.

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