Kars’ta asayiş uygulamaları devam ediyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kente merkez de 5 ekip ve toplam 20 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 6 İnternet salonu, 1 oyun salonu,16 kafe ve kahvehane, 1 İddia bayi, 2 Büfe , 2 park ile bahçe, 17 okul aracı, 178 araçta kontrol yapıldı.

Asayiş uygulamasında toplamda 130 kişinin GBT sorguları ve kaba üst yoklamaları yapıldı.

Silahla Tehdit suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalandı, 4207 Sayılı Tütün Mamulleri Zararlarının Önlenmesine Dair ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri gereği 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Ayrıca 4733 sayılı Sayılı Tütün Mamullerinin ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair kanunun ilgili maddesi gereği iş yerlerine idari yaptırım cezaları uygulanarak 2 nargileye el konuldu.

Öte yandan Kars’ta polisin asayiş uygulamalarının hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.