Kars’ta asayiş uygulamaları sürüyor

Kars ve 7 ilçede 30 ekip ve 86 polisin katılımı ile “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 2018-5” asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 67 okul çevresi ve 68 umuma açık alan kontrol edildi. 622 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma’ suçundan hakkında 1 yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan 1 kişi ve ‘Köy Tüzel Kişiliğini İhlal Etme’ suçundan aranan 1 ve bakaya kaçağı olan 2 şahıs yakalandı.

Uygulamada ayrıca 56 okul servis aracı kontrol edilerek 3 servis aracına ilgili maddelerden gerekli cezai işlem yapılırken, 31 adet aracından trafik yönünden incelemesi yapıldı. Kars’ta asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.