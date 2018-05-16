Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 10:38

Kars’ta asayiş uygulamaları sürüyor

Kars’ta 30 ekip, 86 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars’ta asayiş uygulamaları sürüyor

16 Mayıs 2018 10:38


Kars ve 7 ilçede 30 ekip ve 86 polisin katılımı ile “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 2018-5” asayiş uygulaması yapıldı.


Uygulamada, 67 okul çevresi ve 68 umuma açık alan kontrol edildi. 622 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye sokma’ suçundan hakkında 1 yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan 1 kişi ve ‘Köy Tüzel Kişiliğini İhlal Etme’ suçundan aranan 1 ve bakaya kaçağı olan 2 şahıs yakalandı.


Uygulamada ayrıca 56 okul servis aracı kontrol edilerek 3 servis aracına ilgili maddelerden gerekli cezai işlem yapılırken, 31 adet aracından trafik yönünden incelemesi yapıldı. Kars’ta asayiş uygulamalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç