Kars’ta asayiş uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent merkezi ve 7 ilçede 41 ekip, 260 polisin katılımıyla 12 noktada eş zamanlı “Türkiye Asayiş Huzur Uygulaması” yapıldı.

Polisin düzenlediği asayiş uygulamasında bin 188 kişinin GBT sorguları ve kaba üst yoklamaları yapıldı. ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan aranan 1, Basit Yaralama suçundan aranması bulunan 1, Yaralama suçundan aranması olan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş uygulamasında, GBT kontrollerinde Bakaya olarak aranan 2 kişi hakkında gerekli işlemler yapılırken, trafik ekiplerince 116 araç incelendi, bu araçlardan 7 tanesine gerekli maddelerden toplamda 16 bin 468 TL cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; suçun işlenmeden engellenmesine yönelik vatandaşlarımızın huzur, sükûn ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam edecektir” denildi.