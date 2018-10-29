Kars'ta asayiş uygulaması

Kars'ta, 44 ekip, 231 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezi ve 7 ilçede 44 ekip ve 231 personelin katılımı ile eş zamanlı yapılan “Türkiye Güven Huzur (2018-7) adlı Asayiş Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş uygulamasında, 2 bin 278 kişinin GBT kayıtları sorgulandı.Yoklama kaçağı olan 6 kişi,

hakaret suçundan aranan 1kişi, Askerlik Kanunu'na Muhalefet Suçundan aranan 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca, 77 umuma açık işyeri kontrol edildi, trafik yönünden 132 araç kontrol edilerek, 2 araca toplamda 470 TL. idari para cezası kesildi.