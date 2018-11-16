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Kars'ta asayiş uygulaması

Kars’ta polisin yaptığı asayiş uygulamasında 45 adet bıçak, 17 kilo açık tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Kars'ta polisin yaptığı asayiş uygulamasında 45 adet bıçak, 17 kilo açık tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 39 ekip ve 154 polisin katılımı ile eş zamanlı düzenlenen ‘Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği' uygulamasında, 554 kişi GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 44 umuma açık işletme ve 22 askeri malzeme satan iş yeri kontrol edildi. 45 adet 6136 Sayılı Kanuna aykırı bıçak ele geçirilirken, 3 iş yeri sahibine kanuna muhalefetten gerekli işlem yapıldı.


Yapılan asayiş uygulamasında ayrıca 17 Kilo 430 gram açık tütün ve 63 paket kaçak sigara ele geçirildi. Toplam 98 araç kontrol edildi. Öte yandan Kars'ta bu tür asayiş uygulamalarının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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