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07 Haziran 2018 11:51

Kars’ta askeri araç ile polis aracı çarpıştı: 18 yaralı

Kars’ta askerleri taşıyan midibüs ile polis aracının çarpıştığı kazada 16 askeri personel ve 2 polis memuru yaralandı.

Kars’ta askeri araç ile polis aracı çarpıştı: 18 yaralı

07 Haziran 2018 11:51


Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü kavşağında meydana gelen kazada, polis aracıyla, askeri araç çarpıştı. Çarpışma sonucu hastaneye asker taşıdığı öğrenilen askeri araç devrildi. Kaza sonrası midibüste bulunan 16 asker ve polis aracında bulunan iki polis memuru yaralandı.


Kazanın ardından yol trafiğe kapatılırken olay yerine kısa sürede 112, AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan askeri personeller ve polis memurları tedavi altına alındı.


Yaralı askerlerin ve polislerin hastanelere kaldırılması ardından, askeri araç çekiciyle olay yerinden alınırken, trafik akışı yeniden sağlandı. Yaralı asker ve polislerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.




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